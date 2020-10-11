流進保險業的龐大資金煞不了車，最新統計到8月底已破31兆元，其中資產配置以新台幣和美元為兩大貨幣，美元面臨新台幣太強，避險成本高達數千億元，保留本幣新台幣則需找到合適去化商品，金融業者近日發現，保險業竟連10年期公債也大買，只求能去化手上的閒置資金。

將於14日發行的財政部「109年度甲類第9期中央政府建設公債」300億元，由央行辦理標售，標售結果不僅得標加權平均利率溜滑梯到新低的0.338％，三成部位被保險業搶標，加上原有主顧銀行業也緊守66％，兩者加總就吃掉九成五的份額，使得10年期公債固定競標者證券業只拿到不到5％的份額，較今年前次（8月）得標大減近三成。

就央行的標售資料觀察，此次共吸引774.5億元資金進場搶標，投標倍數2.58倍，不僅再度高於長期平均兩倍以下的水準，較前次開標增加快200億元搶標，突顯投標機構賭大錢的初心。金融業主管分析，大筆資金湧入搶購利率如此低的商品，而大手搶標的機構業別竟是保險業，傳達出令人吃驚的意義。

保險事業發展中心統計，截至2020年8月底，我國保險業資產總額已達新台幣31.38兆元，這是繼今年上半年突破30兆元大關後，資金累積的速度不見放緩，幾乎每個月增加6,000億元流入保險業。就幣別來說，美元為外幣保單的主流貨幣，美元流入速度也快，基於外匯市場的弱美元趨勢，壽險業在資金管理上需避免貨幣相互轉換，在利率極低下也需降低現金水位。

金融業主管指出，保險業偏向長期資金配置，標售公債向來以20、30年期債券為主，這次進場搶標中期資金部署的10年期，肯定是一直處於「淹水」的保險資金無處可去，市場資金極度氾濫、放在銀行更沒有利息收入，只好動員資金進場搶標表態。

(工商 )