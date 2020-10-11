台中市府硬起來！今晚6時由經發局長張峯源親自帶隊到場祭出鐵腕，夜市業者堅持違規開業，市府當場開出一張6萬元罰單，總站夜市申請營運複審中，未經核准許可自行開幕，昨晚6時到場立即開罰6萬元，但業者堅持繼續營業，市府連續處罰，最高每日10萬元。

針對「總站夜市」停電，且在其官方臉書發文表示，「因台電外線跳電 造成總站夜市大停電！目前台電搶修中 敬請見諒及注意安全」，台電表示，總站夜市的實際用電量大幅超過申請用電量，導致夜市專用變壓器保護開關熔絲熔斷，因而停電。

台電指出，獲報後，即派員前往夜市現場檢修，並於10時15分恢復供電。同時，台電要求總站夜市先配合減少用電避免再次停電，後續將請夜市業者評估實際用電需求辦理設備更換，以確保用電安全。

台電強調，台中捷運G0總站敦富夜市迄今並未正式申請用電，目前用電係自仳鄰之材料堆積場接電轉供使用，10日為夜市開幕第2日，吸引大批遊客前往逛街享用美食，導致實際用電量遠超過所申請的用電量，進而造成專用變壓器保護開關熔絲熔斷而停電。台電獲報後，立即派員前往夜市現場檢修，並考量在場民眾安全，於10時15分暫行復電。

台電強調，該起停電事故申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，且用電量超約甚多，不但影響電力系統穩定，也涉及民眾安全，台電公司已經要求夜市業者，應依實際用電名目及用電量辦理申請用電。台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。

台電公司對於業者私接電源造成停電事故，且影響用電安全的舉措難予認同。

(中時 )