賣屋先搬書！ 屋堆2.3噸書整棟成書海 買主傻眼

台中一名婦人日前買了一棟透天厝，交屋前竟發現房內如「書海」，堆得滿坑滿谷的書讓她大傻眼，房仲隨即才想到前屋主給的7萬元竟是要清理整屋子書的清潔費。這才趕緊聯繫搬家公司，花了3天3夜，清出共2.3公噸的舊書。

新屋主於9月26號交屋，前一周看房卻發現屋內留有前屋主滿滿的書本及家具。一旁的房仲也傻眼，趕緊聯繫朋友及搬家公司，前後搬了三天三夜才結束這場惡夢。

原屋主夫妻為某大學的教授，當初花了將近300多萬元買書，數以萬計的書，堆滿整間屋子，如今回收後成價值5千塊的廢紙。而房仲也表示，原屋主有給7萬的清運費，包括清除家具雜物等，但沒想到是要清運整棟房的舊書。

網友也紛紛感到可惜，「教授用的書價值搞不好更值錢~」、「一本賣10元也比回收5000元多」、「有知識的書丟掉好可惜，被當垃圾處理。」「這些書的價值，不只五千元而已。」

(中時新聞網)