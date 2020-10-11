爆廢公社有位人夫網友日前分享自己甜蜜老婆吃醋的趣事。這名人夫外出前往買東西，就在人夫正在購買時，老婆突然打電話來詢問人夫在哪裡？人夫立即回「我在傻環妹這裡」，立即引起老婆的醋性本能，老婆立即抓狂逼問，哪來的野女人，不斷暴怒狂罵「哪來的野女人」，直到人夫PO了1張，真相才因此曝光，老婆後來也被說服了，心甘情願的向人夫說：「我要兩根」。

1名人夫外出前往買東西，老婆誤以為找別的女人去，結局笑翻了。(示意圖/達志影像)

原來人夫是出外買水煮玉米，老婆知道真相後，立即跟人夫說自己要兩根。(示意圖/達志影像)

據了解，這名網友人夫某天出外買東西時，人夫的甜蜜老婆突然傳訊問在哪裡，人夫立即回訊，「我在傻環妹這裡」，立刻引起老婆的憤怒，老婆馬上破口大罵：「哪來的野女人」、「還叫這麼親密」、「傻個雞歪環妹」，還要求人夫回家跪算盤，要準備夜審拷打逼問。

不料，待人夫回傳一張照片後，老婆徹底尷尬了!原來老公正在賣玉米攤販等待老闆殺好玉米給他，老婆態度又是180度大轉變，瞬間用溫柔語氣和老公傳訊說話，也回覆人夫自己要來個兩根，此對話被人夫分享出後，立即引起網友的熱烈討論。

網友紛紛回應，「我都吃夯環妹」、「傻環妹是誰你給我說清楚喔！」、「哈傻環妹啦」；也有網友表示，「二根太多了」、「要不要吃傻環妹」、「燒番麥是烤的，圖片是水煮玉米」。

(中時新聞網)