影視、藝術雙棲女星孟耿如近兩年多以跨界藝術家身份，出席與舉辦各大展覽，被譽為是用生命灌注藝術的跨界新星，她雖浸淫在藝術中，今年仍在大小螢幕繳出亮眼成績單，主演電影《女鬼橋》票房勇破5800萬，暫居今年國片票房前三，而她特別演出的影集《做工的人》，突破以往形象詮釋檳榔界女神，讓觀眾發現原來孟耿如還能有這多變形象，對她演技讚譽有加！

但仍有網友對於她近期作品量減少感到不滿足，私訊提醒她：「不要偷懶囉！趕緊多拍戲演戲！」想要看到在螢光幕前霸屏的她。孟耿如喊話：「演員跟藝術家是相輔相成的，都有同樣的本質，是一種情緒的流動。這陣子也收到許多戲劇與電影邀約，正與公司討論中，我真的沒有偷懶啦！」

孟耿如透過演戲穿梭在各個角色人生，用盡自己的靈魂感受與投入，灌注生命在角色當中，她認為生命是用許多事物拼接，即便是看影集也是在體驗人生。她也將這樣的生命歷程帶到跨界藝術裡，日前與存在設計創辦人兼品牌設計總監黃于庭攜手共同策劃卡里善之樹「設計x藝術」聯名款雨傘，為村落妝點藝術氛圍，也再度為樸實的鄉村小鎭注入美感生活。

孟耿如多變形象，用盡靈魂穿梭各種角色。（大璽影藝提供）

「我喜歡下雨天，獨自撐著傘，感受屬於自己的小世界。」孟耿如透露，人總是有想私下獨處的時候，尤其，撐傘時特別給予她這樣感覺。她認為，雨是世界上最浪漫的天氣，「詩人用文字說雨天的美、調香師用味道說雨天的氣息、我用藝術描繪雨天最浪漫的美景，朦朧朧的輕柔粉色的傘上還有大大的虛擬ARU圖案陪著，讓撐傘的你，透過藝術和雨天親近，譜一段你記憶中的幸福故事 」。

談到參與大大小小策展的挑戰，孟耿如說，從策展的構思到創作，再到佈展呈現在觀眾面前，每一個環節，都是自己放下藝人身份，親力親為去執行的，「但部分的人還會用我在演藝工作的表現，來評斷我的作品」，因此她一直在努力與思考，要如何給大眾一個更新的認知。她說，不論是演戲與藝術，從無到有的轉變與改變所帶來的感動，是最浪漫之處，會在這雙棲的身份上不斷突破與勇往直前。

(中時 )