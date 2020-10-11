「2020二林和你一起放風吹」二林風箏節活動今天在二林高中預定地登場，許多大型風箏放飛天際，十分吸睛。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左三）下午應邀到場頒獎鼓勵彩繪創意風箏獲獎的社區與學校，肯定二林近年觀光休閒產業起飛。致力推廣風箏運動的二林鎮長蔡詩傑（左），上個月1日親眼目睹女童被風箏捲上天，他仍決定活動如期舉辦，且事前就多次叮囑要求承辦單位將場地隔開分區辦理，嚴防意外。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左三）下午應邀到場頒獎鼓勵彩繪創意風箏獲獎的社區與學校，也在場體驗放風箏小試身手。（謝瓊雲攝）

新竹市南寮風箏節發生女童被捲上天事件震驚全國，「2020二林和你一起放風吹」今天仍如期登場。二林鎮長蔡詩傑強調，安全最重要，因此規劃場地時特別要求分區辦理，將「造型區」、「競技區」跟「親子區」隔開，嚴防意外發生。

開幕活動由具台灣特色的紫斑蝶主題風箏緩緩升空拉開序幕，緊接著安排一連串精彩歌舞表演，並開放草地野餐讓民眾共享高水準音樂饗宴，場邊還有20夢想起飛市集特色攤位，最精采的大型軟體風箏、主題風箏展演，並穿插4場特技風箏表演，熱鬧滾滾。

各社區、學校及社團也將彩繪風箏作品，由，第一名為中正國小、第二名二林新住民關懷協會、第三名西斗社區；彰化縣長王惠美下午應邀到場，頒發獎金以資獎勵。

蔡詩傑說，二林鎮每到秋冬季節，東北季風格外強勁，不只居民少出門，連觀光客也不想來，為了推廣風箏運動，他過去就多次前往新竹南寮風箏節考察，上個月1日還目睹3歲女童被捲上天的意外。

二林風箏節選在儒林公園北側，占地4公頃的二林高中預定地舉辦，之前還經過為期1個月試放，更吸引來不少風箏高手現身展露高超技術，獲得許多鎮民的熱烈回響。有鑑於施放專業風箏有其危險性，蔡詩傑事前就要求承辦單位規劃活動場地時，將「造型區」、「競技區」跟「親子區」隔開，分區進行，嚴防意外再發生。

(中時 )