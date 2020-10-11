國慶焰火昨晚（10）在台南安平登場，卻因散場塞爆，讓台南捷運興建與否議題再次浮上檯面。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南國慶焰火吸引超過50萬人湧入安平。（李宜杰攝）

國慶焰火秀昨晚（10）在台南安平圓滿落幕，不過，因散場規畫不佳，導致安平區水泄不通，甚至有網友稱「半夜2時還在塞！」也再次引發網友討論「台南到底該不該有捷運？」

有網友指出，舊市區道路狹窄，若是舉辦數十萬人以上的大型活動，交通鐵定大打結，若是沒有專用路權的接駁車，結果就會變成「大家一起塞」，因此興建擁有獨立路權、能夠短時間內運輸大量旅客的捷運至關重要。

但也有網友持反對意見，台北若逢大型活動，散場也依舊會塞爆，而台南若只是為了大型活動而興建捷運，平日卻沒有載客量，只是浪費公帑，最重要的還是減少違停、興建實體人行道，兩派說法各有擁護者。

據悉，目前台南市先進運輸系統（捷運）已列入中央前瞻基礎建設計畫，優先路網第一期藍線進入綜合規畫階段，綠線已完成可行性研究、並提報交通部審查，第一期藍線延伸線、紅線正進行可行性研究。台南市長黃偉哲9月接受媒體訪問時則稱，紅線、綠線、藍線興建沒問題，但路線延伸仍需要再討論。

(中時 )