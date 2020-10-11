台中市總站夜市仍未取得營業許可，11日晚間仍正常營業，經發局開勸導單給業者，業者無奈接單，堅持要違法營業，總站夜市業者表示，當初依照法規委外由專業水電行向台電申請用電，最後出現名目不符狀況，感到相當遺憾，但造成停電缺失絕對會檢討改進，委由水電行依規定向台電提出申請。

總站夜市執行長葉詹嚴表示，眼見規劃開幕時間仍未取得營業許可，為了對攤商有所交代，才會在國慶連假依計畫開幕營業，違規部分因為他是生意人他不懂，願意接受市府輔導，開幕迄今，因造成交通、停電等問題，有民眾抱怨及批評，他跟攤商一起面對，徹底檢討並改進。

張姓攤商指出，夜市的群組有公告，要攤商自己準備發電機，避免跳電、沒電等問題，所以大家今天都有備而來，如果真的沒有自備發電機也沒關係，現場有提供發電車給攤商使用。

遊戲機攤販指出，每一位攤商都是來賺錢、養家餬口的，先自備大型自備發電機，暫時解決問題，生意還是得做，希望夜市申請趕快核准通過。

(中時 )