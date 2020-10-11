2020諾貝爾經濟學獎將於台北時間周一（10月12日17:45）公布，科睿唯安（Clarivate）旗下科學資訊研究所（Institute for Scientific Information，ISI）搶先公佈2020年度《引文桂冠獎》，表彰「諾貝爾獎等級」的科學家等，由於迄今已有54位引文桂冠獎得主榮獲諾貝爾獎、其中包含18位經濟學教授，該機構公布的獲獎名單等同於提前押寶今年的可能諾貝爾經濟學獎得主。

獲頒2020《引文桂冠獎》的經濟學者共有7位，分屬三個領域：時間序列統計分析、勞動經濟學、BLP隨機係數離散選擇模型，其中，獲獎原因在非平穩時間序列的統計分析的波士頓大學經濟學教授Pierre Perron，認為和自己一樣的計量經濟學家，非常重視研究能夠產生實際應用，而不是發表只有少數專業人員才能理解的論文。

7位獲頒2020《引文桂冠獎》的經濟學者，包括美國北卡羅來納州立大學特聘教授（William Neal Reynolds）David A. Dickey，美國愛荷華州立大學特聘名譽教授Wayne A. Fuller，美國波士頓大學經濟學教授Pierre Perron，美國哈佛大學經濟系教授（Henry Lee Professor）Claudia Goldin，美國耶魯大學經濟學教授（David Swensen Professor），托賓中心經濟政策學術主任（Jeffrey Talpins Faculty Director）Steven T. Berry，美國耶魯大學傑克遜全球事務研究所主任、全球事務教授（Charles W. Goodyear Professor），經濟學和管理學教授James A. Levinsohn， 以及美國哈佛大學經濟系教授（Thomas Professor）Ariel Pakes。

正式名稱為「瑞典中央銀行紀念阿佛烈．諾貝爾經濟學獎」，由瑞典皇家科學院每年頒發給經濟學領域研究人員的獎項，2019年3位當選者中有兩位麻省理工學院（MIT）經濟學教授：班納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）是第一對經濟學夫婦檔獲獎，杜芙若還是史上最年輕的獲獎女經濟學者。

科睿唯安表示，自2002年以來，ISI分析師每年都會根據Web of Science核心合輯的論文和引文資料，遴在生理學或醫學、物理學、化學及經濟學等諾貝爾獎涵蓋領域中，遴選出全球最具影響力的頂尖研究人員，這些學者的研究成果被普遍認為達到「諾貝爾獎等級」，相較於許多預測機構，科睿唯安是唯一除了質性評估之外還使用量化資料，對未來可能的諾貝爾獎得主進行年度分析並提供深度觀點的機構。

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