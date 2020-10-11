大陸女星孫儷以宮廷劇《後宮甄嬛傳》在台打開知名度，演技精湛的孫儷後來陸續演出《羋月傳》、《那年花開月正圓》等戲，近期孫儷則忙拍電視劇《理想之城》，不過今（11日）卻傳出，孫儷在拍戲現場砸碎玻璃，娘娘突然其來的舉動還嚇壞導演，而劇組下午也在微博發文回應了。

孫儷近期搭檔趙又廷拍電視劇《理想之城》，總頂著帥氣短髮的孫儷，還為戲留長髮，不過孫儷中午時則在微博發文曝拍戲花絮，孫儷指出，導演在機器前架了一塊玻璃，要她對著機器砸過去，孫儷則告訴導演：「我力氣很大，會把機器砸爛」，導演不相信，並要孫儷嘗試看看。

沒想到，孫儷一試就把玻璃砸碎了，於是導演便默默地換了玻璃，孫儷還發文指出：「而且有一次拍攝，我扔過去的瓶子是把玻璃砸穿了一個洞透過去的，瓶子還沒摔破」，可見孫儷力氣之大。

不少網友都對孫儷的大力氣驚呼不已，而孫儷工作室也直呼：「孫boss拍動作戲的時候，天生神力，生人勿近」，電視劇《理想之城》的官方微博下午則是轉發孫儷的發文，喊著孫儷角色的名子「蘇筱」，並寫下：「穩住！劇組的玻璃管夠，搓搓期待的小手」。

(中時新聞網)