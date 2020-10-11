台中市太平區某羊肉爐店50歲廖姓店員，疑不滿隔壁飲料店的顧客將車停到店門前，與飲料店張姓店員理論，出手揮拳毆打張男，造成其臉部紅腫，經太平警分局新平派出所約談廖男，並坦承出手毆打，但張男堅持提出傷害及恐嚇告訴，警方訊後依傷害、恐嚇罪嫌將廖函送法辦。

太平警方指出，羊肉店隔壁是飲料店，肇事的羊肉店廖姓店員懷疑隔壁顧客買飲料時，將車停至羊肉店前，雖然數度出門口叫顧客移走，但卻無人理會，一度跑到飲料店前找張姓店員理論，2人發生口角衝突，廖男氣憤揮拳。

店家提供監視器畫面，廖男和張男爭執不休，廖突然動手揮拳，最後被旁人勸導拉走，不斷指著飲料店張姓男子，顯得相當氣憤，張男事後向警方說，廖男嗆聲要他叫他叔叔來找他，他實在很害怕，但廖否認此說法，認為只是前往理論而已。

新平派出所指出，因顧客停車引發2人糾紛，張男除頭部受擦挫傷，警方調查廖的背景，發現他並無前科，張卻將對廖男提出傷害、恐嚇罪等告訴，依法將廖函送法辦並進一步偵辦。

(中時 )