37歲楊姓男子駕駛的休旅車遭撞後翻了1圈半，所幸路燈阻擋才以90度側翻的狀態停下，人也無傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲楊姓男子駕駛的休旅車遭撞後翻了1圈半，所幸路燈阻擋才以90度側翻的狀態停下，人也無傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲楊姓男子駕駛的休旅車遭撞後翻了1圈半，所幸路燈阻擋才以90度側翻的狀態停下，人也無傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

肇事的34歲簡姓男子車頭幾乎全毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

肇事的34歲簡姓男子車頭幾乎全毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

肇事的34歲簡姓男子車頭幾乎全毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

肇事的34歲簡姓男子車頭幾乎全毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

肇事的34歲簡姓男子車頭幾乎全毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

34歲簡姓男子11日凌晨近5點，駕車行經龜山區南祥路與南美街口，疑因路口未減速慢行，撞上37歲楊姓男子駕駛的休旅車，楊男連車帶人當場翻滾一圈半，所幸撞上路燈桿停下，龜山巡邏警行經發現連忙協助脫困，所幸無人傷亡，雙方駕駛也都沒有酒駕，詳細肇事原因由警方釐清。

37歲楊姓男子11日凌晨4時40分駕駛休旅車，由南祥路往南崁路方向行駛，行經南美街口、快過完馬路時，左後方突遭34歲簡姓男子駕駛的小客車撞上，巨大的撞擊力道，讓休旅車當場失控向右側彈跳翻滾，滾了一圈半、撞上路旁的路燈桿，才以90度側翻的狀態停下。

楊男一度受困車內駕駛座動彈不得，對向機車騎士當場目擊，嚇得準備停車求救，正巧龜山警分局大坑派出所員警巡邏經過，立刻協助楊男脫困，所幸楊男乖乖繫上安全帶，毫髮無傷只受到驚嚇。

楊男向警方供稱，行經路口見號誌閃著雙黃燈，還特意放慢車速，孰料就被撞，警方表示，簡姓男子行經十字路口，未依規定減速慢行，車頭撞上楊男休旅車左側，造成翻車意外，簡車的車頭也幾乎全毀，警方呼籲用路人行經無號誌交叉路口時，應減速慢行、相互禮讓。

(中時 )