「2020桃園國際風箏節」將於17、18日在大溪區中庄調整池景觀土丘登場，以「太空」為主軸，包括飛碟、太空人、飛船、「星際寶貝」史迪奇等，在大溪的天空上演「星際『箏』霸戰」，觀旅局也設計橋段，只要以外星人、太空人等相關造型裝扮到場同樂，就有機會獲得限量小風箏。

觀旅局長楊勝評表示，今年桃園國際風箏節以「星際『箏』霸戰」為主題，由10公尺長的太空人風箏領軍，對抗外星人駕駛的太空船，特別委請專家為桃園量身設計「UFO箏戰外星人」、「降落傘」，把藍天當舞台展演大戲。來自台灣北中南各地的15個風箏團隊，也將帶來毛怪、音速小子、哆啦A夢、皮卡丘等大型軟體風箏、單線造型風箏、串連風箏等，保證好看吸睛又安全。

楊勝評坦言，受新冠肺炎疫情影響，國際團隊無法親自參與，但仍從世界各地網羅許多特色風箏，請外國技師將精心設計的風箏如英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車等，授權給亞洲國際風箏聯合會等國內風箏高手放飛，同樣精彩可期。

市府也特別向台灣國家隊致敬，找來「防疫英雄」、「口罩」等大型軟體風箏，現場還有「打卡送風箏」、「風箏彩繪」等限時限量活動，邀請親子、網美本周末帶著野餐墊，到中庄景觀土丘，觀賞千隻風箏齊飛。

(中時 )