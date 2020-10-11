針對管委會交接爆黑箱，卸任主委黃燕霖（左）、現任主委柯信均（右）11日接受媒體聯訪時表示，程序上都無問題。（黃婉婷攝）

桃園市平鎮區福星宮管委會8月交接，卻遭信徒爆料選舉黑箱、交接不實，新任、原任人馬還互控無管理廟產資格，雙雙至派出所互告，「閃亮三姊妹」小妹江珮瑩也以平南里長身分，發起連署要求桃園市政府介入輔導，協助朝登記立案前進。

福星宮位於平南里公園內，歷史約有20年之久，平日香火鼎盛，民政局宗教科長趙林琛指出，宮廟基地為公有地，目前尚未申請立案，政府雖聽聞管委會交接爭議，卻無從介入調解，目前已請養工處函文，只要廟方提出管理權證明，就會積極輔導，協助取得合法寺廟登記。

本次爭議發生於8月5日，當8屆交棒給9屆時，不只遭信徒指控程序有誤，還傳出9屆人馬質疑財委未落實交接，雙方一氣之下憤而提告。警方也證實，除福興宮開會時會到場關切外，也在期間受理3件妨害名譽、恐嚇及侵占案件，目前已函送桃園地檢署偵辦，等待後續調查。

平南里長江珮瑩指出，不少里民親自向里辦公室陳情，痛訴主委選舉為黑箱作業，連公告、舉手表決都沒有；且新任柯姓主委背景複雜又是外地人，也讓民眾質疑前任主委交接上有瑕疵，加上近期宮廟旁還有不少惡煞出入，讓地方香客為之卻步，不再到福興宮參拜祈福。

江珮瑩說，信徒們認為，福興宮過去從未出現這種情況，目前已蒐集3500多份連署書，要向市府民政局陳情，請求早日協助福興宮合法化，維護地方信仰。

卸任主委黃燕霖則澄清，管委會交接無程序瑕疵，當天也有幹部、律師及警方到場，財務情況也都公開透明；新任主委柯信均也擔保，主委交接過程皆具正當性，至於過去的黑歷史，他則強調會虛心改進，未來將更用心為福興宮服務，讓宮廟能早日完成立案，壯大地方信仰中心。

(中時 )