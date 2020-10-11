鄭文燦也為新生兒們準備賀禮，祈求他們平安長大。（黃婉婷攝）

桃園市今年喜迎90位國慶寶寶，數量跌破眾人眼鏡，桃園市長鄭文燦11日特地前往平鎮秉坤婦幼醫院，給予媽媽及新生兒祝福，也允諾將持續精進生育及育兒環境，讓寶寶在健康環境的搖籃下安心成長。

根據桃園市衛生局統計，去年共有57位國慶寶寶報到，今年則大幅提高至90名，分別為50男40女，增加33名，讓雙十更添喜氣。秉坤婦幼醫院院長洪秉坤認為，桃園就業機會多，年輕夫妻多能在此安居樂業，因此比其他縣市更有勇氣生養下一代。

鄭文燦指出，2016年到2020年10月出生的寶寶共10萬7662人，平均1年有2萬3000名新生命報到，市府將持續提供產婦及寶寶健康補助，如孕前健康檢查、新生兒篩檢等措施，以便盡早發現先天性疾病，給予妥善診治。

桃園市接生醫療院所共28家，今年首位國慶寶寶於凌晨1時31分在中壢宏其婦幼醫院誕生，姚姓產婦笑說，她的第2胎為自然產，寶貝女兒恰好選在10日出生，也讓父母相當驚喜。

其中，國慶寶寶接生最多的是宏其婦幼，20名新生兒的性別恰好是10男10女，增添「雙十」氣氛，秉坤婦幼則以14名緊追在後，分別為9男5女，總體而言，今年仍以男寶數量居多。

(中時 )