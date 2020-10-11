老街溪上游的龍南排水幹線，經民代爭取後，即將於11月施作親水步道，目前先擇定燈潭橋到上燈潭橋段作為示範點，左、右岸步道規畫長度約1公里，也將於燈潭橋右岸設置綠地公園，並繪製龍南幹線意象，總工期為70天，預計2021年完工。

老街溪主流發源於桃園龍潭，沿途流經平鎮、中壢、大園四區，流域面積約82平方公里。市議員劉熒隆指出，中壢老街溪下游的水岸景觀設置極佳，反觀龍潭雖為河川源頭，環保局近年針對上游進行整治，各界雖對水質情況一片看好，周邊河岸卻沒有相關休憩設施，相當可惜。

劉熒隆認為，地方應在不破壞原始風貌的前提下，將水岸設施以簡單的方式串連，未來定能吸引周邊民眾前來踏青、觀河，享受水岸美景，因此於今年中旬邀集水務局前往會勘，研議工程可能性。

水務局水利工程科長蘇鴻表示，目前先擇定燈潭橋到上燈潭橋段作為示範點，規畫左、右岸相加約1公里長的步道，另於燈潭橋右岸尋找2處土地，施作約650平方公尺的小型綠地公園，並加入龍南幹線意象及簡單游具，預計11月動工，工期約70天，預計2021年初能建設完成。

蘇鴻補充，目前龍南幹線龍潭段護岸均已施工完成，但步道部分，由於部分河段涉及私有地徵收議題，產權人高達數百位，導致步道無法連續施作，未來將向水利署申請相關計畫後陸續推動。

(中時 )