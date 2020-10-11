A-Lin今年初完成在台北小巨蛋舉辦的3場「Passenger 旅．課演唱會」，上個月生日當天宣布將在12月19日、20日唱進高雄巨蛋，共2萬張門票11日開賣全數售罄，得知好消息，A-Lin開心直呼：「願望實現了！謝謝大家！」

闊別2年回到家鄉開唱，A-Lin這次曲目、造型都新增變化，並提前進入備戰狀態，努力節食、運動，希望以最完美的狀態登台。平時有貪吃習慣的她，前陣子常脫口說出「抱歉，我不抱歉」這幾個字，她解釋：「籌備演唱會前因為嘴饞多吃，所以會充滿罪惡感地對自己說『抱歉』；最近進入魔鬼訓練，很用力地控制飲食，所以又可以光明正大地說『我不抱歉』了！」

其實這也是她為新歌〈抱歉 我不抱歉〉造勢的妙哏，喊話：「我跟鳳小岳一起合拍的MV將在明天首播，希望大家會喜歡。 」對於粉絲以實際行動力挺，演唱會門票搶購如此熱烈，有沒有機會加場？演唱會主辦單位昨回應：「由於12月活動多場地滿檔，場地、演出工作人員、硬體設備還得協調，目前評估中。」

(中時 )