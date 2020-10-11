十月驚奇軍武大觀

美國總統川普民調落後民主黨總統候選人拜登，川普不願承諾，若敗選，和平轉移政權。學者湯紹成認為，川普若選輸了，他會使盡洪荒之力打官司，來反敗為勝。最後，他的勝選機率，可能會比拜登來得大。

政大國關中心兼任教授湯紹成在中天新聞《十月驚奇軍武大觀》節目中表示，川普如果真的選輸了，他可能會用打官司的方法。就是9個大法官，若六比三，當然對川普是絕對有利的。

所以川普會使盡洪荒之力，大攪一通，搞到最後，他的勝選機率，還可能會比拜登來得大。因為他是不按牌理出牌。如果真的是照這種情況，他會不惜破壞美國的制度以及美國的安寧來達到他勝選的目的。

湯紹成指出，美國總統選舉在11月3日投票，如果在投票前，候選人出現狀況、甚或重病，政黨必須要重新提名。美國是選舉人，12月14日才計票，候選人在這階段掛了，可能就要換人；選舉人團計票完了，還要交給國會，如果候選人出現狀況，那就由副總統繼任。要不然就停止計票，由國會產生一個總統的替代人。若是國會1月6日計票到就職，總統當選人掛了，那就要按照他們的美國總統繼承法來安排。

(中時新聞網)