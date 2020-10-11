台灣久旱未雨，颱風又過門不入，水情越發吃緊。經濟部水利署趁水位偏低，要求加速水庫清淤，目前石門水庫清淤量為255.26萬立方公尺，距離目標290萬立方公尺，已有88％的達成率，超過水庫每年平均入流的泥砂量，執行進度更是超越歷年的2倍。

根據石門水庫淤積測量資料顯示，截至2019年底，石門水庫總淤積量為1.06億立方公尺，約佔水庫設計蓄水量的3分之1。由於集水區淤積將造成蓄水量縮減，縮減水庫壽命，水利署今年也把握低水位時機，要求各單位加強清淤。

北區水資源局副局長郭耀程指出，目前清淤作業採多元工法，上游段以怪手進行陸挖，集水區則以船、管線進行抽泥輸送；防淤部分則以水力排沙為主，當颱風來襲，高濃度泥水能順著排砂閘門一洩而出，順勢將泥砂排入河道放淤，減少庫區淤積。

郭耀程說，每年平均有342萬立方公尺泥沙進到水庫，北水局1年約可清117萬立方公尺，兩者相減仍有225萬立方公尺的泥沙會進入水庫。但因今年無颱風過境，沉積量近乎為0，水庫清淤量也於7日達到255.26萬，超過歷年平均入流的泥砂量，目前清淤執行進度更是過去的2倍，正往3倍的方向邁進。

郭耀程認為，今年雖未有颱風降下足夠雨水，對供水的確產生負面效果；但相對來說，也能減緩庫區淤積的情形，待淤泥漸漸運出，水庫蓄水量就能逐漸增加，可謂喜事一樁。

(中時 )