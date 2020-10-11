EMS廠和碩（4938）及PCB廠景碩（3189）共同轉投資之子公司復揚科技，11日下午發生火警，所幸假日場內僅有值班人員留守，沒有傳出傷亡，火災細節及確切原因有待進一步調查。

景碩持股復揚約3成多，認列獲利、沒有認營收，和碩持股較大，營收獲利皆有認列，兩家業者11日表示，該公司火災並不會對營運造成影響，不過目前火災影響範圍、財務損失等尚無法估算。

復揚科技成立於2016年，從事PCB軟板研發製造與銷售，為蘋果前200大供應商之一，不過比重應該不大，業內人士指出，復揚重要產能及獲利來源在大陸蘇州，以SMT相關為主，台灣廠生產軟板，近年則還在調整中，仍處於重整改組階段。

法人表示，由於復揚整體營運虧損較多，對於母公司來說幾乎不造成影響，以景碩來看，雖然當初復揚是由景碩切出去一部分、營運團隊也大多是景碩的人馬，但因為持股不大且只認獲利，而和碩由於營業規模龐大，復揚在和碩的比重是微乎其微，加上火災後續通常會啟動保險理賠機制，對於兩家業者財報都會是正面因素。

(工商 )