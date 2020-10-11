特里福諾夫透過視訊表示，台灣防疫措施一切安排都讓人印象深刻，看起來每個細節都有被照顧到。(牛耳藝術提供)

曾獲柴可夫斯基大賽、魯賓斯坦鋼琴大賽雙料首獎的俄國鋼琴家特里福諾夫，5日抵台後，在防疫旅館展開為期10天的隔離生活。特里福諾夫今(11)日透過視訊分享，這是他第一次居住防疫旅館，隔離期間，他幾乎都在練琴與創作，「如果沒有鋼琴的話，可能會不太好，但是有鋼琴的話就沒有問題。」

特里福諾夫此回抵台演出，將帶來巴哈《賦格的藝術》、布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲、貝多芬第一號協奏曲及貝多芬第三號協奏曲等曲目。也將以20世紀經典為題，挑選多首間隔10年的樂曲，用樂音帶領聽眾進行時空之旅。

特里福諾夫表示，《賦格的藝術》是音樂上、數學上是不可思議的傑作，「對我來說，足以媲美愛因斯坦提出的相對論，不只是指標性創作，也是心靈的標誌性傑作。《賦格的藝術》非常有邏輯性，包含音樂的極大可能性，只用一個主題來做出萬千發展，也讓我們思考關於宇宙中充滿秩序與連結性的規律。」

因疫情衝擊，與家人共住紐約的特里福諾夫指出，美國目前仍有許多演出完全被禁止，對音樂家來說如魚離水，很高興能在近日重返舞台，但他在疫情期間也擁有更多時間探索巴哈的音樂，「巴哈的音樂本身永遠都是很有力量的，在疫情之前，任何的音樂家只要演奏巴哈曲目，都對於音樂的想法有很多改變。」

對於此回將帶來的20世紀經典樂曲，特里福諾夫表示，20世紀是一個演變很快的時代，相比18世紀、19世紀的音樂發展為漸進式，20世紀卻每10年就有新風格產生，「我選了我自己很喜歡的作品，對我來說，希望展現音樂語言的發展，從20世紀初到20世紀末，了解新的風格如何生成。」

特里福諾夫表示，20世紀音樂不常被演奏，彈奏這些曲目也像「時空旅行」，展現音樂的語言如何改變，希望未來能彈奏更多20世紀的樂曲。

演出將於10月16日在高雄衛武營音樂廳、10月18日在台北國家音樂廳、10月19日台中國家歌劇院登場。

(中時 )