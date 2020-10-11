京華城工地意外,１工人困搶救中

台北市京華城拆除工程，6月間發生坍塌活埋工人嚴重事件，遭到北市府勒令停工。不料，10日下午復工時，工人在B2層竟發現一具男性屍體，警方查出身分是一名50歲陳姓通緝犯，因死亡多時遺體嚴重變形，據了解，家屬靠遺體上的刺青確認身分。

京華城拆除工程可說一波未平一波又起，6月發生工地坍塌意外，一名在小山貓內作業的工人遭活埋8小時，被尋獲時早已死亡，北市府也勒令停工。昨日復工，竟然又在B2層發現乾屍。

警方到場發現，該遺體死亡多時，嚴重脫水已成乾屍，外觀難以辨認，從其身旁遺留的手機，確認男子為50歲陳姓通緝犯，因陳男有竊盜前科，手上戴著手套，目前還不確定他是否為工人或什麼原因潛入工地，不排除他是入內竊取電纜線時不慎失足墜落身亡。

檢警今天（11日）在台北市立第二殯儀館驗屍，據ETtoday新聞雲報導，警方通知死者哥哥、姊姊陪同，儘管遺體變形嚴重，不過家屬靠著衣物特徵、證件，還有遺體上的刺青，初步確認是自己弟弟。不過檢察官仍指示比對DNA，釐清死者真實身分。

(中時新聞網)