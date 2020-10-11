南投茶博會千人擂茶，大人小孩同樂。（廖志晃攝）

南投茶博會千人擂茶，充滿客家風情。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投世界茶業博覽會「千人擂茶」，11日登場；擂茶是客家人在遷徙過程中，隨身攜帶的食物，迄今衍變成為客家美食之一，受到民眾的喜愛，因此，今年承辦的草屯鎮農會，剛開放網路報名，3分鐘就額滿！

充滿客家風情的「千人擂茶」，由副縣長陳正昇，縣議員曾振炎、縣農會總幹事曾明瑞，草屯鎮農會理事長陳文忠、信義鄉農會總幹事黃志輝等人示範，啟動全家大小體驗擂茶樂趣。

陳正昇表示，擂茶是客家文化的一環，當然不能在茶文化中缺席，希望民眾感受客庄風味，進而發展客庄產業、振興客家文化。

南投縣約有8萬客家鄉親，因此，在茶博會舉辦客家擂茶，別具意義；報名參加擂茶民眾，僅須繳交660元報名費，便可獲擂茶用具一組（包括手工擂缽、擂棒、茶匙、茶杯），還有擂茶材料、茶食、精美紙箱板凳，總價值超過2500元，不僅物超所值，更具文化傳承意涵。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁表示，草屯是南投的稻米之鄉，因此，今年擂茶創意亮點是「玄米」，客家擂茶融合玄米、綠茶，因此具有綠茶的甘醇底韻，更有獨特的玄米香，搭配擂茶的茶食則採用紅薏仁製作的薏口酥，黑糖口味更是老少咸宜的健康美味茶點，帶給民眾不同的驚喜與感受。＃茶博 ＃擂茶 ＃客家

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