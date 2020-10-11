總站夜市開幕，吸引民眾至夜市消費，衍生周邊車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府11日晚上6時到總站夜市稽查，由於業者堅持違規營業，經發局長張峯源當場開出6萬元罰單，並下令立即停業，業者想挑戰公權力，市府強調，執法無假期，罰到業者關門大吉。

經發局表示，由於總站夜市未經核准許可卻於雙十連假開幕，依據《台中市攤販集中區設置管理自治條例》第22條規定，當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業，後續如繼續營業，將按次處罰。

張峯源表示，總站夜市業者8月7日申請營運，目前仍在最後複審階段，未經核准，雙十連假開幕，吸引民眾至夜市消費，衍生車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題。

總站夜市國慶連假湧入成千上萬的消費者，民眾直呼「像提早跨年！全台中的人都來了嗎？」10日晚上還發生跳電，「總站夜市」在官方臉書發文表示，「因台電外線跳電 造成總站夜市大停電！目前台電搶修中敬請見諒及注意安全」。

台電馬上踢爆業者說法，強調台中捷運G0總站敦富夜市迄今並未正式申請用電，用電從隔壁的材料堆積場接電轉供使用，實際用電量大幅超過申請用電量，導致夜市專用變壓器保護開關熔絲熔斷，因而停電，昨天中午也派員到該夜市完成斷電作業。

占地2000坪，號稱全台最大夜市無視法令，市府原本12日才要去總站夜市開勸導單，但台電已先在中午強力斷電，不得不祭出鐵腕，11日晚上張峯源親自帶隊祭鐵腕，在未獲合法申請前，罰到停止營業為止。

總站夜市執行長葉詹嚴表示，眼見規畫開幕時間仍未取得營業許可，為了對攤商有所交代，才會在國慶連假依計畫開幕營業，違規部分會接受市府輔導，開幕至今因為交通、停電等外界的怨言、批評，他們會徹底檢討改進。

(中時 )