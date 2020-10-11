南投縣仁愛鄉高山甜柿，已經進入產季，今年因為雨水少，甜度特別高，卻也引來猴群「搶收」！胡姓果農為確保收成，在果園飼養20隻土狗，並且在錏管之間設活動式鐵鍊，固定犬隻的防衛範圍，成功減少2成損失，成效卓著。

仁愛鄉農會指出，鄉內甜柿栽培區域，包括南豐村、春陽及精英村等地，海拔標高從1000到1500公尺，農民種植的甜柿品種則包括富有、次郎等品系，由於海拔高、氣候適合，甜柿品質絕佳，深受消費者喜愛。

每年10月是甜柿生產季節，不過，由於山區台灣獼猴成群為患，經常侵擾果園造成損失，過去，利用鞭炮嚇猴群，但久而久之，獼猴習以為常，根本沒在怕；陷阱、套索也不能使用，讓農民非常困擾！

胡姓果農的果園附近，就有3大群的台灣獼猴，經常輪番出沒偷吃甜柿！為了確保1公頃甜柿的收成，他回歸養狗防盜的老方法，但是，為避免犬隻跑出果園，反而造成危害，因此，他在錏管設滑輪再加鐵鍊，讓每隻狗都有固定的巡守範圍。

胡姓果農表示，土狗看守果園後，有效防止獼猴及山豬危害，過去農業損失達4成，現在則是將損失降到2成以下；雖然每月狗糧的費用約需1萬元，還是非常值得！

(中時 )