景緻客房。（北投老爺酒店提供）

沐泉療中心。（北投老爺酒店提供）

大台北區近期氣候濕冷，民眾紛紛穿上長袖，秋意襲來就想泡個湯、暖和身心，將於10月22日開跑的2020臺北溫泉季備受矚目，多家北投溫泉業者推出住宿、餐飲優惠。北投老爺酒店搶先10月12日展開線上旅展，以全館最低35折起的超殺價吸客，包含「PURE法式餐廳品味套餐券」，用餐送泡湯、下殺42折起；「景緻客房一泊一食住宿券」更下殺至每張6666元，現省9834元；「客房饗湯套券」每張也只要3800元，購買多樣商品可享買6送1。

業者表示，頗受饕客口碑好評的PURE法式餐廳，推出每張1499元的「PURE法式餐廳品味套餐券」，買6送1（平均每張1285元），每回旅展、溫泉季民眾爭相搶購，可享法式精緻午間（或晚間）套餐並加贈沐泉療中心體驗券，此外，與家人朋友一同泡湯、美食，亦可選「PURE法式餐廳饌饗套餐套券」1套內含10張饌饗套餐券2萬2800元，加贈尊爵套房住宿券1張，犒賞疲憊的身心靈。

此外，業者透露，首度於溫泉季推出的「客房饗湯券」，獨享景緻客房泡湯2小時及PURE法式餐廳雙人套餐，每張4200元，買「客房饗湯套券」1套內含3張1萬1400元，每張僅3800元，搭乘捷運規劃一趟北投半日遊、可現省2096元。

每年熱銷商品「PURE法式餐廳早餐／下午茶通用券」於溫泉季現場限定販售，限量800套，1套內含7張3300元，平均每張只要472元，飯店早餐為國內罕見的法式悠閒半自助式，可單點自己喜愛的主食，走健康美味路線，其浪漫下午茶套餐亦頗受情侶、銀髮族歡迎，此外，當日用餐客人可以優惠價150加購使用沐泉療中心，放慢步調享受北投慵懶的一天。

業者說明：「今年同樣推出電子票券，讓消費者方便使用，於10月12日線上搶先開賣，並提供現場限定購券優惠、滿額禮或是郵寄取票。」後疫情時代，民眾更重視健康、樂活，來趟北投輕旅行，工作忙碌之餘，來個1日遊或半日遊的泡湯行程，走走鄰近景點、老街，善待疲憊的自己。

(中時 )