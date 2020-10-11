國民黨革實院長羅智強今天在臉書貼出農委主委陳吉仲，在馬英九政府、蔡英文政府時期，以學者、官員不同身分談「農產品貿易自由化」的影片為對比，直指「陳吉仲，可以說是民進黨的『農業陳世美』。」並預言民進黨政府已準備全面開放進口農產品。

羅智強說，陳吉仲是靠著養豬產業長大、出國留學、成為教授，乃至於以「豬農之子」的身分當上農委會主委。但在陳吉仲功成名就之後，就跟陳世美一樣，背叛了一路扶持他的人。

他說，看看陳吉仲在野時的言論，再看看陳吉仲現在「降低進口農產品關稅，不會影響台灣農業」的嘴臉，這種陳世美，還能得到別人的信任嗎？

羅智強強調，陳吉仲的立場，顯然是民進黨已經準備要棄守農業，全面開放進口農產品。但我們必須要嚴肅提醒的是，日本、韓國、中國大陸、歐盟……全世界國家都有農業保護政策，陳吉仲是把台灣的農業從業人員，都當作笨蛋在騙？

羅智強也po出影片中，陳吉仲的談話如下：

馬英九執政的陳吉仲：這五點的說明只有一個訴求，這個訴求就是反對農產品貿易自由化，注意喔！不是反對貿易自由化，是反對農產品貿易自由化。開放了全球跟中國的農產品進來，再加上零關稅，記得，花生也是關稅配額，這樣的話，以後食品加工業者會用誰的花生？當然是國外的花生啊！那這樣的話。以後，雲林、嘉義、彰化的花生農怎麼辦？

蔡英文執政的陳吉仲：貿易自由化，農產品真的是像工業產品一樣，關稅調降了，東西就進來嗎？當然沒有嘛！農業跟工業最不一樣的地方，它有牽扯到國人的飲食習慣、文化、配套措施。如果這些都做好，在走到貿易自由化的時候，反而農業是不會受到影響。

(中時 )