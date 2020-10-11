台灣雙十國慶前夕，中國中央人民廣播電台軍事官方微博發布殲-15攻島影片，聲稱共機在渤海演習中，以航空母艦載機殲-15對海島目標進行打擊，並稱精準命中。軍事專家施孝瑋表示，聽到背景聲不斷傳來「Over speed」，是超速的一個警告聲，顯示大陸現在非常積極訓練殲-15的飛行員，除了地面突穿，更要精準攻擊。

施孝瑋在中天新聞《十月驚奇軍武大觀》節目中表示，大陸釋出一段影片，顯示出大陸海軍的殲-15艦載機在丹東附近，進行一個對島嶼的攻擊任務，因為原本俄羅斯海軍的時期，蘇-33艦載機，基本上是一個完全對空的飛機，也就是它是強化俄羅斯海軍艦隊防空的武器。

施孝瑋指出，蘇-33飛機到了大陸海軍以後，變成一個非常重要的全功能艦載機，也就是，既能對空，也能夠對海，甚至於執行地面打擊。他們現在釋出這個影片，就是解放軍的殲-15戰機，能超低空飛行，而且能在島礁之間穿梭。他甚至聽到背景的聲音，不斷傳來「Over speed」，也就是超速的一個警告聲，這個超速的警告聲，就代表它在貼地飛行的時候，它的速度其實非常大。

施孝瑋點出，大陸現在非常積極的訓練殲-15戰機的飛行員，不但能夠進行艦隊防空，也就是制空的這個角色。也能夠執行對海面的打擊，甚至對地面突穿，要精準攻擊，殲-15飛行員一樣也能夠做到。

(中時新聞網)