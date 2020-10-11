台中市北屯總站夜市在雙十連假首日開幕，吸引成千上萬民眾至夜市消費，卻驚爆營運申請未核可，市府今晚開出6萬元罰單，勒令停業，經發局長張峯源表示，該夜市每周三、五

、六、日營業，下周三如再違規營業，累犯業者將依法按次開罰，最高罰10萬元。

總站夜市違法經營，搶攻國慶連假商機，但卻造成車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題，引發民眾抱怨。

經發局表示，總站夜市業者於8月7日依《台中市攤販集中區設置管理自治條例》申請營運核准中，目前正在最後複審階段。

張峯源今晚6時率隊至總站夜市實施稽查蒐證，當面向夜市負責人說明相關法令規定，業者表示早在4月已承租土地，規畫設置營業，但因疫情影響延宕申請，有經營成本壓力，所以先行營業。

由於總站夜市未經核准許可卻於雙十連假開幕，市府依據《台中市攤販集中區設置管理自治條例》第22條規定，當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業，後續如繼續營業，將按次處罰。

張峯源強調，總站夜市官方網站稱其每周三、五、六、日營業，今天已要求停止營業，下周三如再違規營業，將再依法按次開罰，依《台中市攤販集中區設置管理自治條例》第22條規定，開罰5到10萬元罰鍰，業者不要為了圖利挑戰公權力。

(中時 )