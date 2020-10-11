呂思緯（鼓鼓）將於11月21日登上台北流行音樂中心，舉辦首場大型演唱會「聽到請回答Connecting…」，他今（11日）化身導遊，帶領40位粉絲坐上觀光巴士，從西門町、永康街、台北101到北流，不僅飽覽熱門景點，也見證他的成長歷程。他說：「從5.6月就開始開演唱會的會，今天早上還在編編曲，跟嘉賓喬Rap，嘉賓不只一個，男女老少不同族群都有，少是我自己。」

他第一次坐雙層巴士，行駛過程中不斷被樹打到，也回想起MP魔幻力量在西門町辦新歌搶聽會以及個人首張專輯《MAKE IT REAL 可以唷》簽唱會的情景。談到籌備演唱會的心情，他說，「不緊張，因為台下都是歌迷，我會全力以赴」，因為專輯叫《蟲洞》，這次舞台設計充滿科幻感，鼓鼓也是第一個在北流啟用延伸舞台的人，被問到延伸舞台有多長，他突然歪樓笑說：「比蕭秉治螢光棒還長。」鼓鼓呂思緯《聽到請回答Connecting…》巡迴演唱會，可洽ibon售票系統門市、網路。

鼓鼓今帶著40位歌迷搭乘觀光巴士到台北流行音樂中心。（相信音樂提供）

鼓鼓今帶著40位歌迷搭乘觀光巴士到台北流行音樂中心。（相信音樂提供）

(中時 )