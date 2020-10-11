台中市侯姓、饒姓男子同住在西屯區一棟大樓的樓下及樓上，兩人之前就因噪音問題有嫌隙，侯男去年底又發現饒男在樓上製造巨大聲響，憤而持棍棒敲牆壁，饒、侯因而發生爭執，饒男還持擀麵棍打侯，使得侯的手指骨折、腦震盪，台中地院依傷害罪判饒男3月刑期。

判決指出，饒姓男子與侯姓男子是鄰居，兩人同住在一棟大樓的12、11樓，卻因噪音問題多次摩擦；去年12月間的一個晚上，侯男聽到樓上傳來聲響，認為是饒男製造噪音，氣得拿裝潢用角材到樓梯間、持續敲打牆壁，同樣製造聲響、意圖以牙還牙。

侯男的作法引發饒男不滿，雙方發生爭執，饒男氣憤下，竟拿擀麵棍毆打侯男，侯男則以手阻擋對方並自我保護，直到饒妻聽到聲響、卻無法勸阻，最後報警處理，才暫時平息雙方的爭執，但侯男就醫發現左手第四掌骨、第五指近端骨骨折，且有腦震盪情況，怒告饒傷害。

饒男雖辯稱是對方先攻擊自己，才會拿擀麵棍自衛及反擊，沒有傷害對方的意圖；但法官認為，饒男與侯發生口角爭執後，饒又返回住處拿擀麵棍，不採信其說法，依傷害罪判饒男3月刑期、可易科罰金。

(中時 )