2020雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮11日下午於北港文化中心盛大舉行，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、總顧問張清良、文觀處長陳璧君、台南市議員謝龍介、雲林縣議會副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、黃美蘭、廖郁賢等皆出席，典禮更邀請到多位偶戲大師黃俊雄、陳錫煌、鍾任壁、黃文擇、黃立綱等一同走星光大道。

雲林縣長張麗善表示，今年金掌獎頒獎典禮集結來自全台各地的優秀藝師，是布袋戲界的奧斯卡獎，包含精湛的口白藝術、視覺藝術、操偶技術、配樂音效、劇本創作、表演團隊等多樣獎項，都是全台布袋戲藝師爭相投入競爭的重要獎項，不但能展現全台各偶戲團隊的精彩技藝，給予各年齡層投入布袋戲藝術者表演舞台，也因如此，更展現出台灣偶戲真實力。

金掌獎頒獎典禮大合照。（中視提供）

本次頒獎典禮特別邀請兩位布袋戲大師人間國寶陳錫煌及黃俊雄為頒獎人，分別頒發最佳操偶技術獎及最佳團隊演出獎。另外，本次偶戲節主題男神時代中的兩大男神，史艷文及素還真也受邀擔任頒獎嘉賓。得獎團隊雲林五洲小桃源掌中劇團，更直接在舞台向黃俊雄大師下跪，感謝技藝傳承，現場感動所有人。

文化觀光處陳璧君處長表示，今年金掌獎以展現布袋戲的新世代為出發，由臺灣第一舞者張逸軍規劃以多元不同展演藝術的結合，人體戲棚結合傳統布袋戲偶碰撞加拿大嘻哈饒舌，展現出布袋戲的新世代；同時也以六大金掌獎項為元素呈現出精彩戲人生為概念，以日本知名節目《我變我變我變變變》的創意手法揭開布袋戲後台的神秘面紗。

得獎名單如下：

青年主演徵選競賽：

最佳主演獎 彰藝園掌中劇團

最佳創意獎 昇平五洲園

小金掌獎：

雲林縣立虎尾國民中學 雲林縣斗六市石榴國民小學

雲林縣立東仁國民中學 雲林縣立西螺國民中學

雲林縣大埤鄉舊庄國民小學 雲林縣大埤鄉嘉興國民小學

雲林縣二崙鄉義賢國民小學 雲林縣二崙鄉二崙國民小學

雲林縣麥寮鄉麥寮國民小學 雲林縣水林鄉蔦松國民小學

金掌獎：

最佳劇本創作獎 大氣團

最佳口白藝術獎 昇平五洲園

最佳操偶技術獎 台北木偶劇團

最佳配樂音效獎 西田社傳統劇場

最佳視覺藝術獎 寶興閣掌中劇團

最佳表演團隊獎 雲林五洲小桃源掌中劇團

(中時 )