美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普。而川普是否還有機會爭取連任？前外交官介文汲分析，因為美國出極右派白人團體、颶風侵擾造成災情和經濟問題，現在大局對川普十分不利，且要尋求連任也比較困難。

對於美國幾個搖擺州的民調顯示拜登領先，介文汲10日在政論節目中表示，搖擺州有他的特性， 可是還是要看大局，現在的大局事實上對川普不利。

介文汲指出，最近FBI破獲極右派白人團體要對密西根州長不利，這對川普選情會有影響，因為種族問題本來就是他在操弄的一個很重要的主題，而且這也是川普要集合他的白人選民的重要槓桿，現在發生這樣的是對他白人選民的基本盤並不是有利的，而FBI做這個動作也滿耐人尋味的。

介文汲認為，近日有颶風侵襲路易斯安那州，這種天災對當權者都不利，介文汲不知道颶風會有多大的影響，但可能會影響佛羅里達，「因為有些選民說受夠了，美國真正的問題不是你們政治人物在吵的，而是每年要面對的天災。」而這對川普那種比較高調，而不去接觸基層人民需求，喊一些空洞口號的選舉方式是不利的。

介文汲也說，我們永遠不忘記，真正影響一個民主國家選舉的最重要的還是經濟因素，並指出，現在美國人拿不到紓困款，失業人口仍居高不下，且經濟萎縮，在這樣的情況下，當政者要尋求連任也比較困難。

(中時新聞網)