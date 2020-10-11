台灣屏東枋寮鄉政顧問李孟居，曾潛入深圳偷拍大量武警集結圖片。(圖/東網)

大陸國家安全機關近日進行「迅雷2020」專項行動，破獲數百宗間諜竊密案件，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，逮捕多名台灣間諜及運用人員，搗破台灣間諜情報機關針對大陸建立的間諜情報網絡。

據《環球網》報導，去年香港持續數月的暴力示威中，台灣人李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動被依法審查。據了解，李孟居除商人身份外，還是「台獨」組織「台灣聯合國協進會」的理事，他曾於去年8月赴香港執行所謂「反送中加油」行動，並潛入深圳打探部隊集結情況，拍攝大量視頻圖片向「台獨」組織發送報告。廣東省國家安全廳幹警指出，李孟居的行為並非個案，是「台獨」勢力干預香港事務的典型案例。

深圳市國家安全局指出，根據武警保密部門鑑定，李孟居非法拍攝的照片、視頻為「秘密級」軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全，將受到法律嚴懲。

2019年10月31日，經檢察院批准，國家安全機關對李孟居依法執行逮捕，並以涉嫌為境外刺探、非法提供秘密罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究李孟居的刑事責任，該案已經進入法院審理程序。

(中時新聞網)