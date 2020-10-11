一名男大生在網路分享自己到高雄參加研討會的「特殊經驗」，他表示在飯店Check in，被櫃臺姊姊問在讀大學還是當兵，回答完「讀大學」後，櫃臺姊姊表示「你年紀太小，不能叫妹妹」，讓這名男大生忍不住驚呼：「要是有人敲門，我該不該去應門啊？」，而網友們則紛紛回應：「你錯過機會了，老司機要帶你上車耶」。

這名男大生在PTT八卦版發表《飯店姐姐說我年紀太小不能叫》一文，他表示最近因為參加研討會，獨自下榻高雄某飯店。Check in時，領班姐姐親切介紹完房間設施後問「你現在在讀大學嗎？還是當阿兵哥？」。原PO表示還在念大學，櫃臺姊姊就說：「「噢...那你年紀太小，不能叫妹妹。」

這讓原PO感到疑惑，表示自己怎麼看都是個男森，「就算姐姐把我認成女孩ㄦ，但就是年紀小的女生才能叫妹妹不是嗎？該不會領班姐姐思覺失調了，等等要是有人敲門，我該不該去應門啊，怎麼辦怎麼辦，我能在飯店活過一晚嗎？」。

男大生的疑惑引來不少鄉民回應：「你錯過機會了，老司機要帶你上車耶」、「低調回 其實真的有幫叫小姐的功能」、「叫小姐啦」、「認真回她是為你好」、「意思是說：你不適合叫妹妹 要叫阿桑來服務你」。

甚至有老司機表示「當年我是某旅館常客，每次都自己提行李上去。某一次入住時，常幫我辦理入住的櫃枱說我是熟客，要服務好點，替我提行李上去。當時不太好意思，因為出過國，人家幫提行李就要給小費，行李也不重，我也不是很有錢，小費是想省的。哪知一到房間，行李一放下，他轉身就問：咩叫咩咩某。原來如此～因為怕碰上警察，所以要熟客才可以帶」。

(中時新聞網)