準南卡颱風將朝西往越南方向行進，對台灣沒有影響。（圖擷自台灣颱風論壇）

8月份一波颱風趕進度，10月份又新冒出一堆颱風，今第15號颱風蓮花生成，並在傍晚登陸越南，而位於菲律賓西方海域的熱低壓，也將成為第16號「南卡」颱風！根據日本氣象廳預報，準南卡朝西往越南行進，期待颱風帶來雨水解旱，台灣恐怕要落空了。

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台灣颱風論壇表示，位於菲律賓西方海域的熱帶低壓93Ｗ，即將成為第16號「南卡」颱風！目前日本氣象廳已將此低氣壓納入預報範圍。預計其路徑朝西進行，周三(14)抵達中國海南島，周四(15)進入越南，對台灣沒有影響。

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台灣颱風論壇指出，原本預期準南卡在台灣西南方活動時，為南部地區帶來一些水氣、降雨，依據最新模式來看，可能要落空了！就算有，量也是相當少。台灣各海域風浪大，且容易有瘋狗浪，請勿浮潛、戲水、游泳。另在東北風持續吹拂下，台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東未來幾日容易下雨，尤其宜蘭、基隆北海岸、大台北山區雨勢較大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，本周先後有3個熱帶擾動在南海發展，但對台灣皆無直接影響。蓮花傍晚登陸越南，第2個熱帶擾動預計向海南島前進，也有發展成颱風的機率。吳德榮指出，第2個熱帶擾動間接使11至13日台灣東側水氣增多、增加降雨。15日到17日，第3個熱帶擾動將通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，也有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠。

(中時新聞網)