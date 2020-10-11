小嫻近日錄炎亞綸、唐綺陽與Sandy吳姍儒主持的談話節目《36題愛上你》，她自曝當年撐破徐懷鈺打歌服糗事，也提及近來打工換宿生活讓她有新的人生體悟。她曾在綜藝節目模仿徐懷鈺，而有進電視圈的契機，當時製作人還幫忙借到徐懷鈺本人的打歌服，小嫻回想當時狀況忍不住大笑，「我太用力了，後來錄完影，那衣服就被我撐破了。」炎亞綸好奇詢問：「方便問是哪邊撐破？」她掩嘴笑說：「是上面那一件，它是兩截的，一個小可愛、一個短褲。」

Sandy提及小嫻曾是「被大哥欽點的女人」，原來小嫻曾與張菲、費玉清、曹啟泰、胡瓜、徐乃麟、吳宗憲、曾國城等重量級藝人合作主持，炎亞綸忍不住笑說：「你算是『哥集拉』耶。」後來小嫻日漸受到注意，但身材變化也成外界注目焦點，她表示當時還成了外景遊戲關卡負責被背的「懲罰道具」，甚至還被要求去看減肥門診、每天量體重，她說：「心裡會有一個反抗，覺得為什麼要用數字來衡量我？我還是我，沒有變啊。」

小嫻自曝曾撐破一位歌手打歌服的糗事。（公視提供）

但壓力大卻讓小嫻更想吃東西，愛吃麵包的她當時忍不住麵包店香氣，「抓了10個麵包回家」，但也猶豫不決表示：「完了，這一袋下去我要多2公斤。」最後選擇「將整袋麵包咬一咬然後就吐掉」，讓Sandy直說：「等於把麵包當燒酒螺在吃耶。」她回：「就是嘗一下味道，不可以到胃裡面。」後來她經歷婚姻與求子不順的挫折，有了領悟，「很多事情到最後，緣分沒有，它就是真的沒有了，所以我覺得整個歷程就是我終於懂『原來婚姻是這樣』」。她因此常跟朋友說：「你不知道婚姻是什麼對不對？你結一次就知道了。」

(中時 )