美國聯邦政府衛生官員9日披露，美疾病管制暨預防中心（CDC）原打算上月推出「口罩強制令」，要求所有公共和私營交通系統的乘客及工作人員佩戴口罩，結果遭到白宮阻撓。

《紐約時報》9日引述2名不具名衛生官員說法報導，這項「口罩令」一旦發布，將成為疫情爆發迄今最嚴格的聯邦抗疫強制措施。CDC原本打算下令要求搭乘飛機、火車、公車和地鐵的乘客全程配戴口罩或其他面部遮擋物，乘客進入機場、汽車站和火車站等交通樞紐也要佩戴口罩，以遏制病毒傳播。

這項口罩令由CDC主任瑞菲爾德（Robert R. Redfield,）制訂，同時也獲得近日訪台的衛生阿札爾支持，不過，副總統彭斯領導的白宮新冠病毒應對工作小組拒絕討論相關政策，而所有抗疫政策最終都要經過這個工作小組才能拍板定案。

瑞菲爾德在近期的採訪中表示，「我認為口罩是我們應對新冠病毒最有力的武器，我們都需要佩戴口罩，為彼此樹立榜樣」。

《紐時》也指出，不少人感覺，川普政府已經把戴不戴口罩變成1種「政治表達」。

俄勒岡州民主黨眾議員、眾議院交通和基礎設施委員會主席德法齊奧（Peter A. DeFazio）批評川普，不應在口罩問題上忽視政府公共衛生專家的意見。

德法齊奧強調，科學已經證明，口罩可以拯救生命。數以百萬計的美國人每天使用各種交通運輸系統，他們應該知道，總統是否依據專家的建議，採取各種方式，盡力保障他們的安全。

(中時 )