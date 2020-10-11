爆廢公社幾日前有1名男網友PO文表示，日前去停車場取車時，竟在阻攔網外驚見1具翻白眼的狗屍體，經男網友上前察看，才終於鬆了一口氣，但也讓自己驚恐不已，男網友最後也呼籲，千萬不要再亂丟了！
爆廢公社日前有1名男網友分享了幾張嚇人圖片，1隻狗直接陳屍在停車場外的阻攔網。據了解，這名男網友本是要前往停車場內取車離開，卻在走往停車場時，發覺有1隻土黃犬竟然陳屍在停車阻攔網外，還翻白眼的瞪著自己，男網嚇死，待上前察看才發覺是自己虛驚一場，讓男網友直呼破口大罵，不要再亂丟抱枕了啦！害他真以為死在那邊。
從圖片來看，狗兒確實側躺在地上，同時一眼翻起白眼，黑眼珠子上飄，若有沒有更加仔細觀注，會誤以為狗兒早已經死亡。從躺在地上的狗兒，可得知狗兒的尾部，是有膨脹的外型呈現，並非像一般的狗兒有四肢，另外也可看出身形較為臃腫，根本不可能是正常的狗。
網友紛紛表示，「牠需要DNA」、「嚇死我」、「屍體還沒走近，會有味道」；也有網友認為，「還好是抱枕」、「我的也可以拿出去外面嚇人」、「好噁心」；網友還說，「在看你」、「不爽丟出來的嗎」、「單身狗協會會長」。
(中時新聞網)
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