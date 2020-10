歌手楊丞琳和大陸歌手李榮浩在去年9月登記結婚,不過新婚的小倆口因新冠肺炎疫情被迫分隔兩地,而近日是楊丞琳、李榮浩分開的第200天,也讓楊丞琳不禁在IG發文感嘆「200天的概念是...」,接著她寫下自己新歌《SINGING IN THE RAIN》的歌詞「我會好好的,好好的生活」,字裡行間洩漏出思念丈夫的心聲。

楊丞琳IG限時動態全文。(圖/取材自楊丞琳Instagram)

楊丞琳和李榮浩因疫情分隔兩地,兩人今年都無法陪對方度過重要節日,6月4日楊丞琳過36歲生日,以及7月11日是李榮浩的求婚紀念日和生日,小倆口都只能隔空慶祝,而今(11日)是楊丞琳、李榮浩分開的第200天,也讓楊丞琳不禁在IG限時動態發文感嘆「200天的概念是...」。

接著楊丞琳則在發文寫下「來賓麻煩點播一首《SINGING IN THE RAIN》獻給這200天『I sing around, walk around without u. 我會好好的,好好的生活』」,而文字旁還有雨傘的貼圖,楊丞琳字裡行間洩漏出思念丈夫的心聲。

儘管楊丞琳和李榮浩分隔兩地,不過夫妻的隔空互動依舊超有愛,在日前播出的選秀節目《中國好聲音》中,有參賽者選唱楊丞琳的《雨愛》,擔任評審的謝霆鋒則笑說:「是嫂子的歌」,李榮浩則隨即糾正說:「不是『嫂子』,是『歌手』楊丞琳」,李榮浩說完獲得全場拍手叫好。

(中時新聞網)