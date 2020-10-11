歌手楊丞琳和大陸歌手李榮浩在去年9月登記結婚，不過新婚的小倆口因新冠肺炎疫情被迫分隔兩地，而近日是楊丞琳、李榮浩分開的第200天，也讓楊丞琳不禁在IG發文感嘆「200天的概念是...」，接著她寫下自己新歌《SINGING IN THE RAIN》的歌詞「我會好好的，好好的生活」，字裡行間洩漏出思念丈夫的心聲。

楊丞琳IG限時動態全文。（圖／取材自楊丞琳Instagram）

楊丞琳和李榮浩因疫情分隔兩地，兩人今年都無法陪對方度過重要節日，6月4日楊丞琳過36歲生日，以及7月11日是李榮浩的求婚紀念日和生日，小倆口都只能隔空慶祝，而今（11日）是楊丞琳、李榮浩分開的第200天，也讓楊丞琳不禁在IG限時動態發文感嘆「200天的概念是...」。

接著楊丞琳則在發文寫下「來賓麻煩點播一首《SINGING IN THE RAIN》獻給這200天『I sing around, walk around without u. 我會好好的，好好的生活』」，而文字旁還有雨傘的貼圖，楊丞琳字裡行間洩漏出思念丈夫的心聲。

儘管楊丞琳和李榮浩分隔兩地，不過夫妻的隔空互動依舊超有愛，在日前播出的選秀節目《中國好聲音》中，有參賽者選唱楊丞琳的《雨愛》，擔任評審的謝霆鋒則笑說：「是嫂子的歌」，李榮浩則隨即糾正說：「不是『嫂子』，是『歌手』楊丞琳」，李榮浩說完獲得全場拍手叫好。

(中時新聞網)