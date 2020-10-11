北韓於10月10日慶祝勞動黨建黨75周年，舉行盛大軍演。不過這次軍演是在10日午夜舉行，當天晚間7時在電視上播出的畫面，實際上只是「重播」。針對這次前所未見的「半夜軍演」，南韓媒體分析，北韓既想向美國「秀肌肉」，展示最新武器，又不希望對即將大選的美國造成太大刺激。

過去北韓的軍演只會在早上或下午舉行，半夜軍演可謂前所未有。外界雖然早就預期北韓會在建黨紀念日舉行軍演，但壓根沒想到會是在半夜舉行。軍演後，領袖金正恩發表演說，向台下民眾揮手，意味北韓已「慶祝完畢」，外界到10日晚上才知道發生什麼事。

南韓《東亞日報》認為，北韓選擇不像往常那樣直播軍演，一方面是想向美國發出警告，一方面又不希望過度刺激美國大選。

日本放送協會（NHK）引述慶應義塾大學北韓專門副教授𥐟崎敦仁的說法表示，北韓其實早在年初就透露，已成功發展新型武器，在軍演中展出在外界預想之內。但北韓迄今仍未試射飛彈，𥐟崎認為，這顯示北韓想對外誇耀其軍備，但又不想刺激美國。

(中時 )