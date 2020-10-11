北韓的建黨紀念日在10月10日，今年是北韓勞動黨成立75周年，人們往往逢五逢十廣大紀念，因此本周六平壤舉行了大規模閱兵式。今年也確實相當有看點，北韓展示了多種新武器，包括一款外表類似俄國T-14阿瑪塔(Armata)的主力戰車 ，以及一款神似俄國9K330道爾防空飛彈(Tor Missile)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，今年北韓的閲兵時間選在夜晚，不過當天的照明相當足夠，不至於看不清楚武器的模樣。最特別是一款砲塔稜角分明的主力戰車，其外觀設計相頗類似俄羅斯的T-14阿瑪塔(Armata)戰車，不過它的實際名稱還不知道。

據報導，這型戰車可能安裝新式反應裝甲，以及砲射式反戰車飛彈，一些專家認為，它也許和T-14一樣，也有主動保護系統(APS)。

目前北韓的戰車部隊以老舊的T-54為主，數量達到1000多輛，另有少數的T-62、T-72，據說幾年前購買個位數的T-90做為內部研究之用，或許這款自製主力戰車就是研發成果。

北韓展示自製中短程防空飛彈，具備平面陣列雷達。(圖/Defense Blog)

除了自製戰車之外，還有新的短程地對空飛彈，也在星期六的閱兵式上亮相，從雷達車來看，它似乎是一種平面陣列式雷達，雖然沒有看到飛彈的模樣，但是從尺寸來分析，它或許與俄羅斯的9K330道爾飛彈相似。北約將道爾飛彈稱為SA-15，代號「臂鎧」(Gauntlet)。

專家認為，如果與道爾飛彈功能相同，那麼它的主要目標是對抗在低空飛機、直升機、巡弋飛彈、無人飛行器，和短程彈道威脅等。

(中時新聞網)