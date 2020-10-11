大陸官媒央視今晚播出以「台灣間諜竊密案」為主要內容的《焦點訪談》專題報導，報導主角正是去年8月在香港失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居。節目中，李孟居對著鏡頭供述稱覺得抱歉，「過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害」。

去年8月李孟居赴香港失聯，枋寮鄉長陳亞麟曾表示，收到李用通訊軟體傳給他一張大批解放軍軍車集結照片，但未說明是誰和在哪拍攝得，過後就聯絡不上。

而後，國台辦去年9月中旬曾證實，李「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。大陸媒體去年11月30日進一步報導，李孟居參與支持「反中亂港」活動，刺探軍事祕密，因涉嫌為境外刺探、非法提供國家祕密罪，被深圳市國家安全局逮捕。

央視在今日晚間7點的新聞聯播時報導預告，中國國安機關破獲「數百起台灣間諜竊密案」，拘捕台灣間諜及運用人員，將推出系列報導，隨後《焦點訪談》專題首先報導李孟居被拘捕來龍去脈。

報導稱，台灣人李孟居除商人身份外，還是台獨組織「台灣聯合國協進會」的理事，他曾於去年8月赴香港執行「反送中加油」行動，並潛入深圳打探部隊集結情況，拍攝大量影片圖片向台獨組織發送報告。

廣東省國家安全廳幹警指出，李孟居的行為並非個案，「是台獨勢力干預香港事務的典型案例。」

報導表示，李孟居圖謀「反中亂港」，李孟居與其好友、「台灣聯合國協進會」候補理事陳亞麟於當年7月底計劃去香港聲援黑衣人，發送「反送中加油卡」，不過臨行前，陳亞麟突然聲稱「沒有請到假，去不了了」，「那時候沒太多想，後來我才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去」，李孟居如此說道。

報導指出，2019年8月18日，李孟居抵達香港，一落地就迫不及待地展開「反送中加油」行動，而後，他從網上獲悉有武警在深圳集結的消息，李孟居意猶未盡，第二天就秘密潛入深圳，20日一早，李孟居來到深圳灣體育館附近拍攝，拍完後立刻把內容發回台灣，向台獨組織報功。

報導說，當他匆忙趕往碼頭準備離境，結果被大陸國家安全機關依法抓捕歸案。根據武警保密部門鑒定，李孟居非法拍攝的照片、影片為「秘密級」軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全，將受到法律嚴懲。

2019年10月31日，經檢察院批准，大陸國家安全機關對李孟居依法執行逮捕，並以涉嫌為境外刺探、非法提供秘密罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究李孟居的刑事責任。目前，該案已經進入法院審理程序。

李孟居在供述時表示，「過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害」，又稱「暴力是絶對不對的，在民主國家都是絕大的錯誤，必須要把那些暴力人士繩之以法。」

深圳市國家安全局幹警表示，如果台獨勢力繼續實施此類行為，將違反香港國安法的規定，可被判處三年至無期徒刑處罰。

(旺報 )