爆料公社幾日前有1名男網友PO文表示，他和自己的女友租屋住在一起，6年後才驚覺，每月所繳的房租，竟然都是自己的女友在收，讓他極為氣憤又驚訝，原PO也認為女友實在是老謀深算，竟然藏了這麼奧秘的套路，也特別PO文要各位網友們評理。

1名男網友和女友在外租屋共住6年，竟發覺女友就是房東。(翻攝爆料公社網友)

爆料公社日前有1名男網友表示，在外和女友租屋一起住了6年，竟然近來才發現，自己每個月所繳的房租，都是要給自己的枕邊人，男網友徹底崩潰了。男網友還認為，他自己從來不曉得女友竟然是這麼老謀深算之人，也認為女友藏著套路實在過於深不見底。

也有網友表示，家裡說狀況不好，要我提早出社會工作，發薪水才發現爸爸是老闆；但也有網友認為，原PO應該是覺得，錢全部都到女友手裡了，「繳房租這部分，每個月固定上繳的房租，原來是繳到女朋友手上 」，也有網友認為合理，男方只是去租房，剛好房東剛好是女友，也還沒結婚個人還是個體戶，男方感覺只是沒佔到便宜惱羞。

網友紛紛安慰男網友，「租房送房東 這樣想應該就比較不嘔」、「婚後搞不好要繳更多」、「是炫耀文」；也有網友認為，「其實是想說不是都在一起了還收我錢」、「成功的男人背後都有一位會理財的老婆」、「可是晚上也有爽到啊，划算啦」；網友還說，「租金含睡的概念！」、「女友的完全監視」。

(中時新聞網)