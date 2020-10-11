夏如芝坐月子期間出關放風，和張捷穿情侶裝捧場好友。（圖／翻攝自IG）

女星夏如芝今年3月和張捷登記結婚，相差7歲的姐弟戀開花結果，日前又迎來女兒「小芝麻」報到，目前還在坐月子的她，昨（11日）特地向月子中心請假，和老公穿情侶裝去捧場好友陳零九新開的店，曬出全身照卻讓網友全看傻，驚呼她根本不像剛生完！

照片中，夏如芝和張捷分別穿一淺色、一深色的格子套裝，吸睛的是，夏如芝穿著短褲，露出超細筷子腿，肚子也已完全消了，和懷孕前的身材幾乎沒差別，根本看不出是剛生完一個月的樣子，產後恢復速度驚人。

夏如芝產後一個月，身材完全不像剛生完。（圖／翻攝自IG）

照片曝光後，吸引許多粉絲留言驚嘆「不合理啊 這真的還是在月中的媽咪嗎」、「肚子根本全平，太神了」、「怎麼生完跟沒生一樣啊」、「這哪像剛生完阿」、「生完還這麼美這麼瘦科學嗎」。

事實上，172公分高的夏如芝，現已恢復懷孕前體重53公斤，透露自己坐月子期間吃豐富月子餐外，不喝冰水、大量喝溫熱水，每天至少2500cc以上，慢慢喝讓身體代謝，水腫很快就消除。

(中時新聞網)