台東縣一所國小林姓教師因不適任被校方解聘、資遣，過去12年來為考績、解聘、資遣案，多次與校方及縣府纏鬥，互有輸贏，但在行政訴訟敗訴定讞後，改向校方及縣府聲請國賠999萬元，也因超過2年請求時效，日前被最高法院判敗訴定讞。

林姓教師原任職海線某國小，因被認定教學不力、不能勝任工作，從97學年度開始，就因考核被列丙等、解聘、資遣事項，與校方、縣府交戰數十回合。

雙方纏鬥過程中，林姓教師多次考績申訴成功，但學校重開考績委員會，仍將她劣核。

學校教評會在101學年度將她解聘，她訴願成功，學校撤銷解聘處分，自102學年度回復原職，但103學年度學校再召開教評會將她「資遣」，她訴願不成提行政訴訟，在2017年被判敗訴定讞。

林師再以學校補辦她101學年年終成績考核爭議訴願、行政訴訟，但今年7月也被最高行政法院判敗訴定讞。

林師遂轉戰國賠，在2016年10月以縣府及學校列為被告，聲請國賠999萬元。理由是學校所屬教評會及考核會未依公平正當程序、一視同仁的方式考評她的成績，反以不實指控損害其人格尊嚴，並剝奪其健康、工作、生計，影響價值觀，造成她精神痛苦不堪，並以學校對她2011年度丙等考績處分、2012年度違法解聘處分、資遺處分、考績處分、2013年度違法丙等考績處分，請求賠償。

林師指控，相較於其他教職人員與學生家長於運動會時聚眾在校內飲酒、醉酒，學校未作處置；且有教師於畢業典禮上未盡保護學生安全之義務，造成學生顏面燒傷的意外，學校未作懲處，她的情節輕微，且反遭嚴重處分，實屬不公。

校方出庭主打時效抗辯，指縣府於2014年10月15日就針對她的訴願做出決定，但林師到2016年10月24日才提起國賠訴訟，顯已超過2年時效。

從一審、二審到三審，都採認校方抗辯，理由之一是按國家賠償請求權之時效期間，自請求權人知有損害時起，因2年間不行使而消滅，她是在2014年4月收受通知，但遲至2016年10月24日才起訴請求國家賠償，顯已逾2年，最高法院近日裁定駁回她的國賠上訴。

(中時 )