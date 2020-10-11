地球環境快速變化，一群來自台大與台師大的學生組成樂團「抬屍樂隊」，以一首《灰色世界》，敘說對環境惡化的憂心。11日舉行的第37屆政大金旋獎頒獎典禮上，也打敗其他26組入圍決賽的創作者，拿下中國信託人氣獎，獲得萬元圓夢基金。

《灰色世界》主要詞曲創作人為現就讀於台師大音樂系的李思穎。她表示，這首歌約花了一個禮拜左右完成，5位團員是因緣際會湊在一起，得知每人音樂上的興趣，便為參加政大金旋獎組成這個團隊，未來若有機會，也希望能以團隊之名持續創作。

就讀台大園藝系的團員羅詠絮及鄭萱為去年政大金旋獎中國信託人氣獎得主。羅詠絮笑說，團員每人都是關注環保議題的有志青年，所以才決定以環保議題為創作方向。共同參與《灰色世界》詞曲創作的團員柯啟樂表示，灰色就是代表被汙染的世界。

「抬屍樂隊」樂團名稱取自台大及台師大的兩校校園名稱諧音。5位團員中，僅葉思泓現已畢業。他們在《灰色世界》以大提琴及木吉他的組合，在眾多參賽者中獨樹一幟，獲得許多網友與粉絲的青睞，抱回人氣獎1萬元獎金。樂團幽默表示，前一晚他們特地一起買了灰色系的服裝搭配，吊牌也不敢拆，如今有了獎金，衣服可以不用退了。

政大金旋獎今年創作主題為「拾夢」。中信文教基金會執行秘書孫紀蘭表示，今年金旋獎能夠突破疫情照常舉辦，繼續守護「拾夢」音樂的心，真的非常感謝所有參賽者、評審老師以及工作人員的堅持和付出，「因為有你們，我們才能夠再一次站上這個夢想的舞台。」

孫紀蘭表示，今年金旋獎的主題曲《夢曉》，是由樂團「尋找尼歐」所創作的，「他們也是去年中國信託人氣樂團獎的得主，中信文教基金會和他們在貢寮海祭結緣，尋找尼歐一路走來，堅持所愛、勇敢追夢，我非常喜歡《夢曉》中述説的情感，在夢曉的瞬間，能不忘初衷、拾夢向前，並相信、堅持、不放棄，圓夢終有時。」

(中時 )