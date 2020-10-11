國民黨革實院長游淑慧今天在臉書發文表示，台灣不是CAC會員國，卻硬要扯遵守Codex，買萊豬；辛苦的加入了COVAX平台，卻又不信任 COVAX的背書，排除中國疫苗，台灣採購疫苗分配順位已是第166位。說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變，民進黨的雙標，無厘頭到國際去了。

游淑慧指出，2012年，國際食品法典委員會（CAC）在美國強大的遊說下，會員國最後以69：67「兩票」之差，表決通過Codex中訂定萊克多巴胺殘留容許量，從票數差就知道，當年過程中會員國間的辯論與爭議是十分激烈的。然而，即便訂出容許值，但非硬性規定，所以目前仍有160多個國家是禁用萊克多巴胺，但民進黨就是打著這個「國際標準」，開放萊豬進口。

游淑慧也透露，COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，是由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織、和流行病預防創新聯盟共同領導，協助研發、篩選、採購、分配新冠疫苗，簽約加入之後，台灣就有了購買疫苗的資格。但據了解，目前排的順位是第166位。

她也說，COVAX目前在全球170多支實驗研發疫苗中，挑選出9支已進入第三階段臨床實驗的候選疫苗，這9支有4支中國大陸研發、1支俄國研發、4支歐美研發。然而，即便COVAX國際共同平台會對疫苗的最終的選擇與採購負責把關，但台灣的衛福部還是先入為主的把大陸製的疫苗排除，分配順位已是第166位，又排除一半的選擇，台灣何時能買到？

游淑慧質疑，她更不懂的是，同樣是國際標準、國際審核，民進黨國際接軌的態度為何如此不一？說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變，「美國連豬都比較高級嗎？」

(中時 )