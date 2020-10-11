統一獅、中信兄弟今（11）日在台中洲際球場進行3連戰最後一場，獅隊洋投泰迪先發6局，僅被擊出3支安打，送出4K，另有3次四壞球、無失分。獅隊打線則擊出8支安打，包括江亮緯的本季首轟，攻下7分之多，終場以7比3擊敗中信，泰迪拿下勝投，戰績5勝0敗、自責分率4.34，並獲選單場MVP。由於富邦悍將擊敗樂天桃猿，獅隊與富邦繼續並列下半季龍頭。

中信兄弟因先發輪值中不只一名投手有傷，於是由牛棚找出陳柏豪掛帥，也是其生涯首度先發。但他只投2.1局，被擊出4支安打，包括首局上江亮緯的陽春全壘打，失3分都是自責分，吞下敗投，本季戰績1勝3敗6中繼、自責分率3.60。

此役獅隊的攻勢在比賽前半段就一波接一波展開，尤其第3、4局安打密集，一發不可收拾，分別攻下2分、3分，把比數接開到7比0遙遙領先，中信打者又無法突破泰迪的封鎖，一開賽便陷入苦戰。直到泰迪投完6局退場後，7局下張志豪總算轟出3分全壘打，追成3比7，本季第26轟，追平去年寫下的個人紀錄。不過中信兄弟後繼乏力，始終無再拉近比數，無奈吞下對戰2連敗。

此外，中信兄弟雖然輸了這場球賽，但樂天桃猿在桃園主場的打擊戰也敗給富邦悍將，使得中信全年度勝率第一的魔術數字歸零，確定登頂，總冠軍賽可享有4場主場。

(中時 )