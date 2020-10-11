北韓10日歡慶朝鮮勞動黨75週年黨慶，並且在首都平壤舉行大規模閱兵，北韓最高領導人金正恩也發表致詞，感謝百姓展現的愛國精神，讓北韓至今仍0人感染新冠肺炎，講到疫情時他也罕見感動地流下男兒淚。宅神朱學恒看到相關照片後，發現他演講不太一樣，猜測這是金正恩的替身。

據外媒報導，昨日平壤街頭上演大規模閱兵行動，歡慶朝鮮勞動黨成立75週年。北韓最高領導人金正恩穿著灰色西裝，接受孩童獻上的花束，並向國民致詞，說到激動處時金正恩罕見展現感性，語帶哽咽對民眾表示感謝，而從北韓官媒釋出的影片中也可看見金正恩疑似用手擦拭眼角的畫面。

對於金正恩在致詞時落淚，朱學恒今(11日)在臉書上表示，「沒想到我身為一個替身，即使眼睛都長得不一樣大家還這麼接受我，讓我不禁很想要掉眼淚。」

網友們也留言回應，「反正北韓人一定不會懷疑的，會懷疑的就會變成北韓鬼」、「這眼神不太對」、「根本替身，等等後台收錢」、「這跟金正恩完全不像，你只是個替身⋯」、「我怎麼覺得是替身，這幾年他的長相總是在變」。

(中時新聞網)